Scopriamo come finisce la serie Le onde del passato

L'ultima puntata della serie Le onde del passato è andata in onda venerdì 21 marzo ed è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity.

Di seguito, vi raccontiamo il finale della serie e tutti i segreti che hanno avvolto l'isola e le vite di Anna e Tamara.

Le onde del passato, la spiegazione del finale

Nell'ultima puntata de Le onde del passato, Mia, la figlia di Tamara, viene invitata a una festa esclusiva e segreta insieme alle amiche

Rosa viene coinvolta nella disperata fuga di una ragazza. Dopo aver visto degli uomini rapire la ragazza nella sua auto, Rosa ha un infarto. Durante la notte, qualcuno prova a uccidere Rosa in ospedale e aggredisce Anna.

Luca scopre il coinvolgimento del dottor Agnelli nelle misteriose morti sull'isola. Inoltre, Anna scopre che Agnelli tiene Rosa in coma farmacologico per non farla parlare.

Anna e Beatrice arrivano alla festa segreta: le due donne salvano Mia e le sue amiche dagli uomini mascherati alla festa. Luca e la polizia arrivano alla villa, ma Agnelli minaccia di sparare ad Anna.

Le onde del passato, chi muore nell'ultima puntata

Dopo essere stato scoperto, il dottor Agnelli minaccia di uccidere Anna con una pistola. Quando l'uomo capisce che il suo losco giro d'affari è stato scoperto, Agnelli decide di spararsi e togliersi la vita.

Mia confessa di aver ucciso Giuseppe per proteggere Anna. Tamara viene rilasciata, torna a casa e riabbraccia Mia e Anna.

Luca continua a indagare su Agnelli: non capisce perché l'uomo avrebbe dovuto uccidere Zan?

Le onde del passato, chi ha ucciso Zan?

Luca scopre che è Silvia la complice dietro Agnelli: era lei a organizzare il giro di clienti importanti che partecipavano alle feste. Silvia sapeva la verità sulla morte di Michela perché era presente sulla barca.

Sullo Slang, non è stata Anna a uccidere Michela: la sorella di Silvia voleva allontanarsi da quella realtà di droga e violenza e, per questo motivo, Zan l'ha uccisa sullo yacht.

Quando Silvia ha rivisto Zan sull'isola, ha seguito Tamara e ha vendicato la morte di sua sorella Michela uccidendolo.

Dopo l'arresto di Silvia, si scopre che Giovanni non si è suicidato, ma è stato raggiunto e ucciso da Giuseppe.

Le onde del passato, l'ultima scena

Anna, Tamara e tutti gli ospiti de Le Sirene passano una giornata insieme al mare. "Dopo tanto tempo, mi sento davvero libera", afferma Anna abbracciando Tamara.

Luca raggiunge il gruppo e bacia Anna chiedendole di rimane sull'isola. "Non voglio che tu te ne vada", dichiara Luca. "Non ci penso proprio", risponde Anna baciandolo.

