Le Iene presentano: Inside, quello che gli uomini non sanno

Giovedì 7 marzo, in prima serata su Italia 1, andrà in onda Le Iene presentano: Inside, lo spin-off de Le Iene. La quarta puntata, dal titolo Quello che gli uomini non sanno, è un viaggio racconto affidato a Nina Palmieri, con l'autrice Alessia Rafanelli, dedicato al complesso e meraviglioso universo femminile per parlare di tutto ciò che gli uomini dovrebbero sapere. Il percorso di emancipazione della donna, nella storia, è stato caratterizzato da ostacoli e da pregiudizi, ma, proprio per questo, la sua lotta è stata ancora più ricca di grandi traguardi e importanti vittorie. Nonostante le numerose iniziative a tutela delle donne e i movimenti femministi, la nostra società deve ancora lavorare tanto per combattere gli stereotipi e i luoghi comuni. Ad accompagnare Nina e a commentare le varie storie alcune rappresentanti del mondo femminile, tra cui: la cantante BigMama, la divulgatrice scientifica Barbara Gallavotti e la scrittrice Melissa Panarello. TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE