I sospetti tra i dieci concorrenti de La Talpa aumentano dopo “la grande prova del fuoco”. Un percorso di fuoco affrontato con coraggio dai concorrenti per aumentare il loro montepremi.

Non tutti però sono riusciti a portare a termine la prova. Alcuni sospetti ricadono su Orian Ichaki, Lucilla Agosti e Marina La Rosa.

Diletta Leotta comunica a Orian Ichaki che dovrà affrontare la sfida della torcia umana. La modella rifiuta di sottoporsi alla prova: “No, io lavoro come modella, non posso farla. Vi voglio bene ragazzi, mi dispiace”.

Orian Ichaki a La Talpa

“Prova a vedere com’è, poi se non te la senti non lo fai”, è il consiglio di Andrea Preti. “È il mio lavoro, è importante per me. Rinuncio”, afferma la modella.

Dopo aver azzerato il montepremi del gruppo per evitare la sua eliminazione, Alessandro Egger vuole dimostrare la sua fiducia al gruppo sottoponendosi alla prova della torcia umana. “Lo faccio per far vedere agli altri che il mio fuoco ancora arde”, aggiunge Alessandro.

