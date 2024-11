La Talpa, chi sono i sospettati della prima puntata

Dubbi, presunti sabotaggi e inganni hanno invaso le menti dei dieci concorrenti della nuova edizione de La Talpa nel corso della prima puntata in onda martedì 5 novembre su Canale 5.

Come si muoverà la Talpa nel corso delle varie prove?

Elisa Di Francisca e Lucilla Agosti sospettate dopo la prima prova

Nella prima prova, i concorrenti si trovano a Civita di Bagnoregio dove vengono divisi in coppie e legati corpo a corpo. Il primo obiettivo è slegarsi e raggiungere uno scrigno dove si trova una busta con un premio in denaro. All’interno di ogni scrigno è presente anche una chiave per aprire lo scrigno successivo.

I concorrenti vincono la prova riuscendo a liberarsi in meno di 40 minuti.

Nella Corte delle spie, i concorrenti commentano la sfida e iniziano a dubitare delle azioni di alcuni compagni. Elisa Di Francisca e Lucilla Agosti sono state le più lente a slegarsi e hanno avuto molte difficoltà nel corso della prova.

Lucilla mette in discussione la buona fede della sua compagna: “Ho pensato che, se devo dubitare di qualcuno, devo pensare a qualcuno che era in coppia con me. Siamo state noi la coppia che ha avuto più difficoltà e che ha messo in discussione la riuscita della prova. Penso questo per esclusione”.

Elisa rimane colpita dalle parole di Lucilla: “Un po’ ci sono rimasta male, ma è normale. Fa parte del gioco”.

Orian Ichaki a La Talpa

I dubbi su Orian Ichaki

Orian Ichaki, Lucilla Agosti e Marina La Rosa sono al centro di alcuni dubbi dopo la grande prova del fuoco. Le tre donne hanno avuto alcune difficoltà durante un percorso a ostacoli con il fuoco.

Andrea Preti commenta la prova: “Marina era la più svantaggiata perché era l’ultima. Lucilla l’ho vista spedita ma poi è cascata”. “Se è stata Orian a sabotare la prova, è stata brava a farlo”, è il commento di Marco Melandri su Orian Ichaki.

Marina La Rosa spiega al pubblico perché ha iniziato a dubitare di Orian Ichaki: “È difficile capire chi sia effettivamente la Talpa. Io non ho mai valutato Orian, ho pensato che ha anche il problema della lingua. Invece oggi mi sono detta: e se fosse lei la Talpa?”.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE