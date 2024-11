La nuova puntata de La Talpa va in onda lunedì 11 novembre in prima serata su Canale 5. Alla conduzione Diletta Leotta

Lunedì 11 novembre, in prima serata su Canale 5, nuovo appuntamento con La Talpa: il format dalla formula crossmediale, sperimentale e innovativa condotto da Diletta Leotta che viaggia in parallelo su due piattaforme, con modalità di racconto e formati differenti per streaming on demand e tv lineare. Su Mediaset Infinity sono già visibili le anticipazioni della seconda puntata con La Talpa Detection, un formato ad hoc pensato per la piattaforma online che ogni settimana anticipa la messa in onda di Canale 5 con particolare focus sugli elementi di investigazione.

Dopo l’eliminazione di Ludovica Frasca al test finale, i concorrenti rimasti in gara che vivranno a stretto contatto e si metteranno in gioco, tra rivalità e alleanze, sono: Lucilla Agosti, Elisa Di Francisca, Alessandro Egger, Orian Ichaki, Marina La Rosa, Marco Melandri, Andreas Muller e Veronica Peparini (in gara come concorrente unico), Andrea Preti e Gilles Rocca. Chi tra di loro è la Talpa? L’indagine continua, tra misteri e sospetti incrociati, falsi indizi e depistaggi, prove fisiche e manipolazioni mentali. Nella missione settimanale i concorrenti, divisi in tre gruppi, dovranno prima raggiungere in 60 minuti la cima del Monte Santo a 750 metri di altezza e, successivamente, attraversare il ponte tibetano di Sellano, il più alto d’Europa. Per superare la Grande Prova, invece, dovranno trasportare un peso totale di 2.500 kg suddiviso in alcuni sacchi di juta. Non mancherà una serata di divertimento e mistero durante la quale emergeranno indizi importanti per scoprire l’identità della Talpa. Infine, chi si aggiudicherà l’asta e non parteciperà al test finale? Al termine della puntata si scoprirà il nuovo eliminato che dovrà lasciare il gioco. La Talpa è una produzione RTI in collaborazione con Fremantle.

