La Talpa, le anticipazioni esclusive di Mediaset Infinity

Martedì 5 novembre in prima serata su Canale 5 inizia la nuova avventura de La Talpa con un a formula completamente rinnovata, crossmediale e all’insegna della sperimentazione. Le puntate infatti avranno delle anticipazioni esclusive su Mediaset Infinity, che potete già vedere nei video presenti in questo articolo. Da giovedì 7 novembre parte inoltre La Talpa Detection, un formato ad hoc pensato per la piattaforma online che ogni settimana anticiperà la messa in onda televisiva con particolare focus sugli elementi di investigazione. A condurre: Diletta Leotta.

La Talpa, la presentazione del cast

Gilles Rocca, Lucilla Agosti, Alessandro Egger, Elisa Di Francisca, Ludovica Frasca, Orian Ichaki, Marina La Rosa, Marco Melandri, Andrea Preti e, come concorrente unico, Andreas Muller e Veronica Peparini sono i concorrenti in gara che vivranno a stretto contatto per 6 settimane, mettendosi alla prova tra rivalità e alleanze, al fine di superare sfide ardue che richiederanno ingegno, coraggio e resistenza.

La Talpa, le prove e il grande gioco

I concorrenti prenderanno parte a una serie di sfide, il superamento delle quali permetterà di conquistare un premio in denaro che arricchirà man mano il montepremi finale. Ma con una grande difficoltà: tutti dubiteranno di tutti, perché uno di loro, la Talpa, senza svelarsi, cercherà di sabotare le sfide e le prove dei compagni. L’insider, selezionato in precedenza dalla produzione, tramerà nell’ombra, celando la propria reale identità.

Alla fine di ciascuna puntata, i partecipanti dovranno compilare un test sulla possibile identità della Talpa. Servirà a identificarla attraverso caratteristiche salienti: come si comporta durante le sfide, come si veste, come si relaziona con i compagni. Nella descrizione, chi tra i concorrenti si allontanerà di più dalla reale identità della Talpa verrà eliminato.

La Talpa è un viaggio avventuroso fatto di misteri, equivoci e sospetti, ma anche di racconti, storie di vita, amicizie ed emozioni. Un’avventura appassionante, con un montaggio pieno di ritmo, in un crescendo di tensione. Un perfetto equilibrio fra reality e spy story, tra prove psico-fisiche e investigazione.

La Talpa, il reality

Non manca la dimensione del reality: tutti i concorrenti vivono in una suggestiva dimora storica immersa nel verde affacciata sul lago di Monterosi, in provincia di Viterbo. Qui, tra sabotaggi, liti e sospetti, impareranno a conoscersi e, se saranno bravi, collezioneranno indizi utili per scoprire chi è la talpa.

Appuntamento a martedì 5 novembre per la prima puntata de La Talpa, in prima serata su Canale 5.

