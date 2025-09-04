Mediaset Infinity logo
04 settembre 2025

Pier Silvio Berlusconi nello studio de La Ruota della Fortuna: "Un piccolo miracolo"

Berlusconi a sorpresa nello studio del programma per celebrare il successo della trasmissione di Gerry Scotti

Pier Silvio Berlusconi si è presentato a sorpresa nello studio de "La Ruota della Fortuna". L'ad ha ringraziato il team della trasmissione di Gerry Scotti, sottolineando il valore dell'impresa televisiva portata avanti da Endemol Shine Italy e dallo storico conduttore. Berlusconi ha sottolineato l'importanza culturale del format e il contributo che il programma offre alla televisione italiana, sia in termini di ascolti che di contenuti.

Le parole di Pier Silvio Berlusconi a La Ruota della fortuna

"Buonasera a tutti! Io sono venuto a salutarvi e a ringraziare tutti i professionisti che hanno collaborato e lavorato a questo prodotto", ha esordito l'ad Berlusconi. "Avete fatto, abbiamo fatto tutti insieme un piccolo miracolo". Parole di stima che Berlusconi ha rivolto anche a tutto il gruppo di lavoro, riconoscendo l'impegno, il coraggio e la professionalità che hanno reso possibile il ritorno in grande stile di uno dei giochi più amati dal pubblico italiano.

Un omaggio, doveroso, anche per Gerry Scotti: "Gli abbiamo chiesto di fare l'impossibile, ciò che sembrava non fattibile. Lui ha accettato, ci ha creduto, mi ha e ci ha seguito", ha affermato. Nel suo intervento, Pier Silvio Berlusconi ha voluto marcare una netta differenza rispetto alla concorrenza, rivendicando il valore educativo de La Ruota della Fortuna: "I nostri concorrenti vanno in onda con un gioco che non è un gioco, in cui si vincono tanti soldi solo legati alla fortuna, senza nessun merito. Noi qui stiamo riportando nelle case degli italiani l'amore per la lingua italiana".

I risultati oltre le aspettative

Berlusconi ha definito il programma come "molto al di sopra delle aspettative". E ancora: "La sfida è lunga e dobbiamo essere lucidi e stare tranquilli". Infine, Pier Silvio Berlusconi ha voluto condividere il merito con tutti i professionisti coinvolti nella produzione, dai tecnici ai creativi, passando per la co-conduttrice Samira Lui, definita "una scoperta". "Gerry, Samira, tutti i professionisti Mediaset e Endemol, grazie di cuore. Lavoro meraviglioso. Buon lavoro, vi voglio bene", ha concluso l'amministratore.

