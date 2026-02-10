Nella puntata de La Ruota della Fortuna andata in onda lunedì 9 febbraio, la campionessa Teodora diventa la prima ad aggiudicarsi l'ambito Jackpot, che aveva raggiunto la cifra record di 87.800 euro.

Nel corso del round “Jackpot”, Teodora ha girato la ruota più volte sperando di avere fortuna e terminare sullo spicchio con il simbolo del maialino. La campionessa, originaria di Civitavecchia, si ferma sullo spicchio vincente e riesce a dare la soluzione del tabellone.