Nella puntata de La Ruota della Fortuna andata in onda lunedì 9 febbraio, la campionessa Teodora diventa la prima ad aggiudicarsi l'ambito Jackpot, che aveva raggiunto la cifra record di 87.800 euro.
Nel corso del round “Jackpot”, Teodora ha girato la ruota più volte sperando di avere fortuna e terminare sullo spicchio con il simbolo del maialino. La campionessa, originaria di Civitavecchia, si ferma sullo spicchio vincente e riesce a dare la soluzione del tabellone.
Per ottenere la vincita del Jackpot, Teodora deve confermarsi campionessa nell'ultimo round. Con il tema "Sul comodino", la concorrente riesce a dare la soluzione dell'ultimo tabellone e scoppia in lacrime dalla gioia. "Dopo tre settimane siamo riusciti a consegnare questo premio straordinario, per un totale di 103.500 euro", ha commentato Gerry Scotti passando un fazzoletto alla concorrente.
Teodora affronta La Ruota delle Meraviglie, ma non riesce a risolvere i tre tabelloni finali. In una delle buste, era presente il montepremi da 200mila euro.