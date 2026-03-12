Nella puntata di mercoledì 11 marzo, lo studio de La Ruota della Fortuna accoglie un ospite molto speciale: Riccardo Cocciante è stato protagonista di una sorpresa alla fine del round musicale dedicato proprio a lui.

La soluzione del tabellone è "L'amore di Quasimodo per Esmeralda in musica". Gerry Scotti annuncia Riccardo Cocciante presente in studio che si esibisce nel brano Il tempo delle cattedrali, tratto dal musical Notre Dame de Paris, e sulle note del suo successo Se stiamo insieme.

"È un vero onore poterti ospitare. Il pubblico è rimasto senza parole. Sei sempre nei nostri cuori", sono le parole di Gerry Scotti. "Dopo 25 anni siamo ancora qui con il tour. Questo è un vero miracolo. Io non cambio con i tempi, vivo con loro, resto sempre lo stesso, mi adeguo", conclude Cocciante.

