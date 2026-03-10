Catalogo
LA VINCITA10 marzo 2026

La Ruota della Fortuna, Martina vince 100mila euro e si conferma campionessa

Nella puntata del 9 marzo de La Ruota della Fortuna, Martina si conferma campionessa e vince 100mila euro
Una puntata speciale quella di lunedì 9 marzo de La Ruota della Fortuna. Martina si riconferma campionessa per la seconda sera e vince 100mila euro.

Giunta al tabellone finale, la concorrente torinese dà due soluzioni corrette su tre. Accompagnata in trasmissione dalla sorella, Martina prende la giusta decisione anche anche al momento della scelta delle buste: dopo aver rifiutato quella da 100 euro, Martina tenta la sorte con la seconda opzione che si rivela quella fortunata.

Martina a La Ruota della FortunaMartina a La Ruota della Fortuna

Quando Gerry Scotti le rivela di aver vinto 100mila euro, Martina scoppia in un grido di gioia e abbraccia la sorella. Al momento la campionessa ha accumulato un montepremi totale di 150mila euro.

