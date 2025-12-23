Ad arrivare a La Ruota delle Meraviglie è Martina Raiola , diventata campionessa anche il 17 settembre. In quell'occasione, Martina non era riuscita a risolvere il tabellone con la busta che conteneva i 200mila euro.

Una puntata speciale quella di martedì 22 dicembre de La Ruota della Fortuna . Protagonisti, infatti, sono alcuni concorrenti che hanno sfiorato la vincita da 200mila euro, ma che non sono riusciti a ottenerla.

Marina Raiola e il fratello a La Ruota della Fortuna

Nella puntata del 22 dicembre, Martina indovina due tabelloni su tre a La Ruota delle Meraviglie. "Martina ha avuto la seconda opportunità, se l'è giocata. Ha sbagliato la prima busta, ha rifiutato la terza busta. Tutta la sua seconda possibilità è nella busta numero 2" dice Gerry Scotti aprendo l'ultima busta verde della manche.

"Quante possibilità ci sono che lei trovi nella sua seconda occasione la busta da 200mila? Devo darti una notizia: non ti è capitata. Questa volta sei tornata e non hai vinto i 200mila euro. Hai già vinto più di 13mila euro a cui potrai aggiungere 100mila euro", continua il conduttore rivelando il montepremi all'interno dell'ultima busta.

Una vincita inaspettata anche per la stessa campionessa che è subito corsa, tra gli applausi, ad abbracciare il fratello presente in studio.

La ruota della fortuna, chi è la campionessa Martina Raiola

Martina, di Trezzano sul Naviglio, è diventata campionessa nella puntata del 17 settembre. Estratta per giocare nel torneo della seconda chance, giunge al gioco finale aggiudicandosi un montepremi di 100mila euro.

