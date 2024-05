La Ruota della Fortuna, esordio boom con il 23% di share

Esordio boom per la nuova edizione de La Ruota della Fortuna condotta da Gerry Scotti. Il primo appuntamento in onda il 6 maggio ha registrato il 23% di share .

Il game show, in onda per tutto il mese di maggio, ogni giorno alle 18.45 su Canale 5, per celebrare i 100 anni dalla nascita di Mike Bongiorno, è stato seguito da 3.178.000 telespettatori totali, con una share individui del 22.83% ed è risultato leader del preserale sul pubblico attivo con il 25.75% di share. La Ruota della Fortuna ha segnato picchi di quasi 4.000.000 di spettatori.

Nel video qui sopra, potete vedere la puntata de La Ruota della Fortuna del 6 maggio.

Giancarlo Scheri, direttore di rete: "L’omaggio a una leggenda, Mike Bongiorno, realizzato dall’unico in grado di poterlo sostituire: Gerry Scotti. Il pubblico dell’ammiraglia Mediaset ha seguito con grande entusiasmo il ritorno de La Ruota della Fortuna: un momento emozionante, dedicato a un classico della storia della TV, per il quale ringrazio il grande Gerry, e i team autoriali e produttivi EndemolShine Italy e Mediaset".

