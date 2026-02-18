Nella puntata de La Ruota della Fortuna andata in onda martedì 17 febbraio, il coraggio della nuova campionessa Rossella è stato essenziale per farle vincere il montepremi più ambito: 200mila euro.

Rossella è riuscita ad avere la meglio sui concorrenti Valerio e Alberto nell'ultimo round del quiz condotto da Gerry Scotti. La nuova campionessa arriva alla Ruota delle Meraviglie e affronta il gioco finale con il tema "fiamma".

Rossella riesce a indovinare il primo e il terzo tabellone: decide di aprire la busta numero 3 che contiene 20mila euro. Dopo qualche minuto di incertezza, Rossella decide di rifiutare i 20mila euro e aprire la busta numero 1.

"Ci sono delle cose che accadono per caso, cose che dipendono dal fato o dalla fortuna. Io faccio questo lavoro da 40 anni e ogni giorno penso che le ho viste tutte. Ma ogni volta il destino mi insegna che non le abbiamo viste tutte finché... 200mila euro!", dichiara Gerry Scotti aprendo la busta contenente 200mila euro.

Rossella non riesce a trattenere le lacrime e corre ad abbracciare sua mamma con in mano la busta da 200mila euro.