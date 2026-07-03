Nella puntata di giovedì 2 luglio de La Ruota della Fortuna, il campione Gaetano vince 100mila euro.
Ad accompagnare Gaetano in trasmissione la moglie. Nell'arco della puntata Gaetano, di Roma, ha avuto la meglio sugli altri due concorrenti, ed è arrivato alla Ruota delle Meraviglie dopo aver già vinto 18.500 euro.
Proprio alla Ruota delle Meraviglie, Gaetano trionfa e vince altri 100mila euro, contenuti nella busta numero 1. Nel fare la somma della vincita totale del campione, Gerry Scotti scherza: "Ci vuole una macchina calcolatrice bella, una di quelle importanti".
"Poteva accadere, è accaduto", dice Gerry Scotti annunciando a Gaetano la vincita. "Anche noi ci emozioniamo, poi con tre figli non bastano mai", commenta il conduttore.
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