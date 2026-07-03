Nella puntata di giovedì 2 luglio de La Ruota della Fortuna, il campione Gaetano vince 100mila euro.

Ad accompagnare Gaetano in trasmissione la moglie. Nell'arco della puntata Gaetano, di Roma, ha avuto la meglio sugli altri due concorrenti, ed è arrivato alla Ruota delle Meraviglie dopo aver già vinto 18.500 euro.