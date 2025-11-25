La Ruota dei Campioni torna giovedì 27 novembre su Canale 5

Dopo il grande successo della prima puntata, La Ruota dei Campioni, l’appuntamento speciale dedicato al torneo tra i migliori concorrenti della storia de La Ruota della Fortuna, torna giovedì 27 novembre in prima serata su Canale 5.

Dietro all'iconica ruota si sfideranno i campioni del game show condotto da Gerry Scotti che vi hanno fatto emozionare, vi hanno fatto ridere e hanno condiviso le loro gioie e le loro più grandi vittorie.

Manuel Bonanomi è stato il vincitore della prima puntata de La Ruota dei Campioni. Lo studente in Ingegneria Alimentare di Erba, 25 anni, ha avuto la meglio su tutti gli altri campioni vincendo 32.100 euro accumulati nelle manche intermedie del torneo e 50.000 euro vinti alla Ruota delle Meraviglie.