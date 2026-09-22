La Ruota dei campioni... e delle stelle: mercoledì 23 settembre su Canale 5

Mercoledì 23 settembre , alle 20.40 , Gerry Scotti conduce su Canale 5 il primo appuntamento speciale de “ La Ruota dei Campioni… e delle stelle ”. La serata, tutta dedicata al game show di Canale 5, vedrà sfidarsi alla mitica Ruota non solo alcuni dei Campioni che hanno vinto i montepremi più alti a La Ruota della Fortuna , ma anche, in manche a loro dedicate, tre ospiti speciali: Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble de Il Volo.

Il gioco vedrà alternarsi nove Campioni del game show, che si sfideranno, tre alla volta, in cinque incontri tematici e i tre componenti de Il Volo, alle prese anche loro con tabelloni da risolvere.



I tre Campioni che avranno guadagnato di più, si scontreranno in altre due manche. Chi avrà ottenuto il montepremi totale maggiore, verrà proclamato Campione dei Campioni e giocherà a "La Ruota delle Meraviglie", con la possibilità di vincere fino a 300.000 euro.



Anche il componente de Il Volo che avrà vinto di più avrà la possibilità di giocare a "La Ruota delle Meraviglie" e vincere fino a 300.000 euro.



Il montepremi che riuscirà ad aggiudicarsi sarà devoluto a Mediafriends per sostenere l'attività dell'ORCHESTRA GIOVANILE QUATTRO OTTAVI, progetto sociale che rientra nelle molteplici iniziative dell'ente filantropico di Mediaset, Medusa e Mondadori contro il disagio giovanile e il rischio di emarginazione di ragazzi provenienti da famiglie con difficoltà economiche o situazioni di isolamento, offrendo percorsi alternativi e formativi per favorirne l'inclusione nel tessuto sociale.



In studio, imprescindibile la presenza al tabellone di Samira Lui.



La Ruota della Fortuna è una produzione RTI in collaborazione con Endemol Shine Italy (parte di Banijay Entertainment), basata sul format "Wheel of Fortune", prodotto negli Stati Uniti da Sony Pictures Television e licenziato da Sony Pictures Television. © 2026 CPT Holdings, Inc. Tutti i diritti riservati. "La Ruota della Fortuna" è un marchio di Califon Productions, Inc..

Dove vedere La Ruota della Fortuna in streaming

L'appuntamento con il game show è tutti i giorni alle 20:35 su Canale 5 con la conduzione di Gerry Scotti e la partecipazione di Samira Lui. Le puntate sono disponibili in streaming e on demand su Mediaset Infinity.

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