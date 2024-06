Nell'episodio della nuova serie turca La rosa della vendetta, in onda venerdì 14 giugno su Canale 5 e disponibili in esclusiva streaming su Mediaset Infinity, Gulcemal fa rapire Ibrahim, facendo in modo che Deva si precipiti alla sua residenza. La ragazza implora in ginocchio Gulcemal di lasciare libero il padre e tenere in ostaggio lei al suo posto. Nel frattempo, Gulendam rivela a Mert qualcosa di sconvolgente: lui era fidanzato con un'altra donna e l'ha sposata solamente perché ricattato da suo fratello Gulcemal. Nel video qui sopra è possibile rivivere i momenti più importanti dell'episodio 2 di La Rosa Della Vendetta. La rosa della vendetta va in onda tutti i venerdì su Canale 5 dalle 21.20 ed è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.

