I momenti più importanti degli episodi 13 e 14 della nuova serie turca La rosa della vendetta, in onda il 12 luglio su Canale 5 e disponibile in streaming su Mediaset Infinity

Negli episodi della nuova serie turca La rosa della vendetta, in onda venerdì 12 luglio su Canale 5 e disponibili in esclusiva streaming su Mediaset Infinity, Armagan scopre che Gulcemal è suo fratello, ma lo crede figlio di suo padre. Gulcemal e Vefa, seguendo l'allarme lanciato da Deva, si avvicinano al luogo segnalato dal telefono e trovano il nascondiglio dove i tre uomini di Zafer, vedendo che Deva non si riprende, decidono di seppellirla per poi sostenere che sia scappata. Intanto Gulcemal è avvilito perché pensa di essere stato tradito da Deva e medita sulla sua vendetta. Nel video qui sopra è possibile rivivere i momenti più importanti degli episodi 13 e 14 de La Rosa Della Vendetta. La rosa della vendetta va in onda tutti i venerdì su Canale 5 dalle 21.20 ed è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.

