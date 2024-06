Nella prossima puntata di venerdì 5 luglio di La rosa della vendetta, la nuova serie tv turca di Canale 5 con Murat Unalmis (Demir Yaman di Terra Amara), Mert supplica Deva di perdonarlo per averla tradita con Gulendam e per essere fuggito con lei. Poco dopo, Deva riesce a persuadere Gulcelmal per permetterle di visitare il padre in ospedale; in cambio, l'uomo esige che Deva lo accompagni al fidanzamento della figlia del sindaco. Anche Zafer partecipa all'evento e vieta al figlio di divulgare il loro legame di parentela. La rosa della vendetta va in onda tutti i venerdì su Canale 5 dalle 21.20 ed è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.

