I momenti più importanti degli episodi 11 e 12 della nuova serie turca La rosa della vendetta, in onda il 5 luglio su Canale 5 e disponibile in streaming su Mediaset Infinity

Negli episodi della nuova serie turca La rosa della vendetta, in onda venerdì 5 luglio su Canale 5 e disponibili in esclusiva streaming su Mediaset Infinity, Mert supplica Deva di perdonarlo per averla tradita con Gulendam.

Deva non capisce perché suo padre Ibrahim le abbia chiesto di rimanere nella casa di Gulcemal.

Gulcemal vuole che Deva lo accompagni alla festa di fidanzamento della figlia del sindaco. dove, l'uomo si presenta senza però menzionare l'identità della madre.

Durante la fuga, Deva viene rapita dagli uomini di Zafer. La donna riesce a chiamare Gulcemal per chiedergli aiuto e tenta di scappare dai rapitori. Nel video qui sopra è possibile rivivere i momenti più importanti degli episodi 11 e 12 de La Rosa Della Vendetta. La rosa della vendetta va in onda tutti i venerdì su Canale 5 dalle 21.20 ed è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.

