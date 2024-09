Negli episodi 19 e 20 della serie turca La rosa della vendetta, in onda domenica 15 settembre su Canale 5 e disponibili in esclusiva streaming su Mediaset Infinity, Gulcemal segue Deva fino al lago credendo di riuscire a coglierla in flagrante. In realtà, la ragazza è lì per inviare dei messaggi alla madre defunta, scoccando frecce nell'acqua. Nel mentre, Ibrahim si incontra con Gara e scopre che la donna ha cresciuto i figli di Zafer e li ha istigati alla vendetta, anziché rivelare di essere viva e crescere la propria figlia. Yelda trova in camera di Emrullah la chiavetta USB che contiene il filmato della conversazione tra Zafer e Deva. Così corre subito a casa di Gülcemal per consegnargliela, non sapendo il vero materiale contenuto nel dispositivo. Deva con la sorella Ipek e il padre Ibrahim lasciano la città per dirigersi alla vecchia casa di campagna del nonno, mentre Gülcemal vede andare via anche Armagan dopo che Zafer gli ha rivelato come è realmente morto suo padre. In seguito, Gulcemal e Vefa se la prendono con Mert quando questi rivela che al mattino Gulendam, dopo una chiamata sospetta, ha avuto una crisi epilettica. Nel video qui sopra è possibile rivivere i momenti più importanti degli episodi 19 e 20 de La Rosa Della Vendetta. La rosa della vendetta va in onda la domenica su Canale 5 dalle 21.20 ed è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.

