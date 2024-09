Ecco cosa succederà nei prossimi episodi della nuova serie La rosa della vendetta, in onda domenica 8 settembre su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity

Deva, interpretata da Melis Sezen, in una scena de La rosa della vendetta

Nella prossima puntata di domenica 8 settembre di La rosa della vendetta, la nuova serie tv turca di Canale 5 con Murat Unalmis (Demir Yaman di Terra Amara), Deva rifiuta il denaro offertole da Gulcemal e pretende invece che, nell'arco di tre giorni, lui trovi prove concrete del suo presunto operato come spia di Zafer. Gulcemal chiede quindi a Yelda di fornirgli il filmato dell'arrivo di Deva a casa di Zafer. Emrullah scopre la domestica mentre cerca il file sul computer, ma Yelda finge di averlo usato per comunicare con suo figlio e riesce quindi a farla franca. Intanto, Gulendam è furiosa perché Gulcemal ha deciso di ospitare Armagan dentro casa. Si chiude in camera con Mert e, mentre si fa consolare, gli rivela di essere figlia di Zafer. Mert corre a dirlo a Deva, ma lei lo interrompe per dirgli di aver capito che è lui la spia, e che quindi, fra tre giorni, sarà lui quello spacciato. La rosa della vendetta va in onda la domenica su Canale 5 dalle 21.20 ed è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.

