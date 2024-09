Ecco cosa succederà nei prossimi episodi della nuova serie La rosa della vendetta, in onda domenica 22 settembre su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity

Melis Sezen (Deva Nakkaşoğlu) e Murat Ünalmış (Gülcemal Şahin) in una scena de La rosa della vendetta

Nella prossima puntata di domenica 22 settembre di La rosa della vendetta, la nuova serie tv turca di Canale 5 con Murat Unalmis (Demir Yaman di Terra Amara), Deva telefona a Gara per scusarsi di essere andata via senza salutarla, ma evita di rivelare l'indirizzo della sua nuova casa per non farlo sapere a Gülcemal.

Durante la conversazione, scopre che Gülcemal ha trascorso l'ultimo mese isolato nella sua stanza. Gülcemal, però, sta per uscire dal suo periodo di solitudine e intende riprendere il controllo della situazione.

La rosa della vendetta va in onda la domenica su Canale 5 dalle 21.20 ed è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.

