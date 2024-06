La serie spagnola La Promessa arricchisce il palinsesto estivo di Canale 5 con nuovi appuntamenti.

La Promessa andrà in onda dal lunedì al venerdì alle 15:45. Inoltre, i fan delle avventure di Jimena troveranno due nuovi appuntamenti nel weekend: La Promessa andrà in onda anche sabato e domenica dalle ore 15:00.

Di seguito , le anticipazioni della settimana de La Promessa.

La Promessa, le anticipazioni dal 24 al 30 giugno

La famiglia de Lujan arriva al Garden Party di Sua Maestà. Ma, con orrore della Marchesa, tutti a corte li ignorano, considerandoli degli arrampicatori sociali che non dovrebbero essere presenti.

Martina detesta essere alla festa per essere sfoggiata come fidanzata di Antonio e solo un ballo discreto con Curro ribalta la situazione. La giovane coppia si dichiara amore reciproco, nonostante le circostanze che lo hanno contrastato. Lontano dai giardini della Granja, un'altra coppia finalmente ha il suo momento magico: Jana e Manuel. Jimena per poco non scopre Manuel insieme a Jana. La situazione fa capire ancora una volta a Jana che tra lei e Manuel è una storia impossibile e bisogna finirla. L'operazione di Salvador è imminente e Catalina fa da mediatrice affinché Maria ottenga un permesso per poterlo accompagnare. Fernando e Margarita annunciano che la festa di fidanzamento tra Martina e Antonio sarà alla Promessa, ma Cruz e Alonso si adirano per non essere stati consultati. Orengo chiede a Candela di sposarlo ma lei, inizialmente felice, prende tempo. Infine chiede consiglio a Simona. Petra suggerisce a Cruz di intervenire per impedire che Ramona possa spargere voci in paese, ma Cruz decide di limitarsi a tenerla sotto controllo.

