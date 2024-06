La promessa, il riassunto della settimana dal 24 al 28 giugno

Negli episodi dell'ultima settimana de La promessa, in onda dal 24 al 28 giugno su Canale 5, Curro continua senza successo a fare pressione su Ramona perché gli racconti il suo passato. Jimena per poco non scopre Manuel insieme a Jana. La situazione fa capire ancora una volta a Jana che tra lei e Manuel è una storia impossibile e bisogna finirla. Fernando e Margarita annunciano che la festa di fidanzamento tra Martina e Antonio sarà alla Promessa. Petra suggerisce a Cruz di intervenire per impedire che Ramona possa spargere voci in paese, ma Cruz decide di limitarsi a tenerla sotto controllo. Ramona confessa a Jana di aver visto sua madre dopo la sua presunta morte, ma lei non le crede. I nuovi episodi della soap opera spagnola La promessa vanno in onda alle ore 15:00, in prima visione su Canale 5 e in streaming in diretta e on demand su Mediaset Infinity.

