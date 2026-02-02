La Promessa, le trame della settimana dal 9 al 15 febbraio

Alicia Moruno (Eugenia) in una scena de La Promessa

Cosa accadrà negli episodi in onda da lunedì 9 a domenica 15 febbraio de La Promessa?

La Promessa, le trame dal 9 al 15 febbraio

Dopo aver dichiarato il suo amore ad Angela, Curro fa un passo indietro e le ricorda le differenze sociali che li dividono e l'impossibilità di dare seguito ai loro sentimenti.

Alonso sorprende Adriano nella stanza di Catalina, ma la giovane lo presenta come colui che l'ha aiutata e il marchese coglie l'occasione per ringraziarlo.

Nel frattempo, Leocadia fa arrivare a palazzo Emilia, un'infermiera incaricata di assistere Catalina e i suoi due figli.

Manuel e Tono iniziano i lavori per trasformare l'hangar nel nuovo progetto di Manuel, mentre nel palazzo cala il mistero: di Santos non vi è traccia e Vera scopre che Ana ha lasciato Lujan.

Intanto, Lorenzo sogna di riconquistare prestigio con una grande festa di compleanno e Curro, tra la corrispondenza del palazzo, trova il nome di Rufino de la Merced, l'esperto di veleni contattato da Pia: un dettaglio che rischia di mandare in frantumi il suo piano per scoprire chi ha ucciso Jana.

L'infermiera Emilia è ben accolta, sia dalla servitù che dai signori e dalla stessa Catalina.

Nonostante gli avvertimenti di Jacobo, Martina intraprende il suo misterioso viaggio.

La rivelazione di Catalina ad Alonso che Adriano è il padre dei suoi figli non ha le conseguenze che lei si aspettava, ma ne ha non proprio positive da chi non avrebbe mai immaginato.

La Promessa va in onda tutti i giorni alle 19.45 su Rete 4 e in streaming su Mediaset Infinity.

