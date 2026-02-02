Una piccola anticipazione di quello che accadrà nella settimana che va da lunedì 9 a venerdì 13 febbraio durante i prossimi episodi di Io sono Farah, la nuova serie televisiva turca di Canale 5 giunta alle seconda stagione.
Io sono Farah 2 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.00 e il martedì in prima serata su Canale 5. Tutti gli episodi sono disponibili in streaming su Mediaset Infinity.
Farah si risveglia disorientata a casa di Behnam e scopre che potrà finalmente trascorrere più tempo con Kerim.
Intanto, Tahir consegna a Behnam le pratiche di divorzio firmate, anche se il gesto fa parte di un piano più ampio.
Decisa a liberarsi, Farah progetta di impossessarsi del video con cui Behnam la ricatta.
Grazie alle informazioni ottenute da Mehmet, Tahir riesce ad acquisire una piccola quota della holding di Behnam e si presenta alla conferenza dell’azienda come nuovo socio, annunciando di essere destinato a ottenere altre azioni dall’eredità di Ali Galip.
Nel frattempo, Kerimsah finge un malore per ottenere il permesso di andare in moto nel giardino, e Farah comprende che il figlio ha imparato a manipolare il padre per ottenere ciò che vuole.