Una piccola anticipazione di quello che accadrà nella settimana che va da lunedì 9 a venerdì 13 febbraio durante i prossimi episodi di Io sono Farah, la nuova serie televisiva turca di Canale 5 giunta alle seconda stagione.

Io sono Farah 2 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.00 e il martedì in prima serata su Canale 5. Tutti gli episodi sono disponibili in streaming su Mediaset Infinity.

Io sono Farah 2: le anticipazioni dal 9 al 13 febbraio

Farah si risveglia disorientata a casa di Behnam e scopre che potrà finalmente trascorrere più tempo con Kerim.

Intanto, Tahir consegna a Behnam le pratiche di divorzio firmate, anche se il gesto fa parte di un piano più ampio.

Decisa a liberarsi, Farah progetta di impossessarsi del video con cui Behnam la ricatta.

Grazie alle informazioni ottenute da Mehmet, Tahir riesce ad acquisire una piccola quota della holding di Behnam e si presenta alla conferenza dell’azienda come nuovo socio, annunciando di essere destinato a ottenere altre azioni dall’eredità di Ali Galip.

Nel frattempo, Kerimsah finge un malore per ottenere il permesso di andare in moto nel giardino, e Farah comprende che il figlio ha imparato a manipolare il padre per ottenere ciò che vuole.

