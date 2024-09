La Promessa, le trame della settimana dal 9 al 13 settembre

Scopriamo le trame delle puntate de La promessa in onda dal 9 al 13 settembre su Canale 5

Cosa accadrà negli episodi in onda da lunedì 9 a venerdì 13 settembre de La promessa, la serie televisiva spagnola trasmessa su Canale 5 e in streaming sulla piattaforma Mediaset Infinity?

La promessa, le trame dal 9 al 13 settembre: l'arrivo di Vera nelle vesti di cameriera

Pia è furiosa con Jana per aver rivelato la paternità di suo figlio a Curro, mettendo così a rischio entrambi. Margarita e Lorenzo discutono sul comportamento sospetto di Mister Cavendish e decidono di indagare anche sul misterioso ruolo di Jeronimo.

Donna Pia incontra Vera vestita da cameriera e, non avendo alternative, le offre ufficialmente il lavoro alla Promessa, presentandola agli altri che accolgono la notizia con disappunto. Curro chiede a Martina di ufficializzare la loro relazione, ma lei ammette di non sentirsi ancora pronta.

Maria viene ritrovata nella grotta e viene tratta in salvo. Donna Pia è arrabbiatissima con Lope perché ha introdotto Vera di nascosto. Lei ora si spaccia per una cameriera, riscuotendo anche un certo successo tra i signori, ma Petra comincia a chiedere da dove sia uscita fuori.

Manuel è tornato dalla visita a Jimena e racconta di averla trovata molto peggiorata, completamente fuori dalla realtà.

Leonor comunica ai suoi genitori di voler lasciare La Promessa per andare negli Stati Uniti a lavorare per una rivista di moda. Alonso e Cruz sono contrari. Vera chiede a Romulo e a Pia di poter restare a lavorare nella tenuta; i due restano dubbiosi. Cruz chiude Leonor e Martina nella sala della musica, con l'obiettivo di farle riappacificare.

Donna Pia e don Romulo emettono il loro verdetto: Vera puo' rimanere come cameriera a La Promessa a patto che né lei, né Lope dicano a nessuno come sia arrivata fin lì. Chi non prende bene la notizia è Maria, che si convince che stiano cercando di sostituirla.

Teresa cerca di riavvicinarsi a Feliciano dopo aver capito di aver oltrepassato i limiti nel tentativo di farlo riconciliare con la madre. Manuel cerca di parlare con Jana in privato, ma ottiene solo un rifiuto dalla cameriera. Gli episodi de La Promessa vanno in onda dal lunedì al venerdì alle 15.45. Nel video qui sotto, conosciamo meglio il cast de La promessa.

