Lisi Linder (Baronessa Grazalena) e Guillermo Serrano (Lorenzo de la Mata) in La promessa

Cosa accadrà negli episodi in onda da lunedì 8 a venerdì 12 aprile de La Promessa, la serie televisiva spagnola trasmessa su Canale 5 e in streaming sulla piattaforma Mediaset Infinity?

La Promessa, le trame dall'8 al 12 aprile

Curro dice a Jana di essere molto contento di essere suo fratello ma non vuole comunicarlo a nessuno per non rischiare di perdere Martina. Mercedes sta lasciando la Promessa e si congratula con Cruz per Jana.

Petra torna ad essere quella di sempre e riprende Candela e Lope per la cottura di un filetto per Cruz. Cruz invita Jimena a farsi visitare dal dottor Ayala dicendo che ne va della continuazione del marchesato ma Jimena le dice di ricordarsi del suo titolo nobiliare.

Candela dice a Carlos di aver saputo che era lui a scrivere le lettere e gli propone di mantenere il segreto e di scriverle insieme a lei e a Simona.

Jana e le sue colleghe consegnano il corredo a Pia. Jimena dice a Jana che dovrebbe trovarsi un marito benestante e mette in imbarazzo Manuel.

C'è il brindisi per la chiusura delle questioni legate al testamento. Elisa dice che lascerà subito la Promessa, disgustata dal comportamento di Cruz e Lorenzo e prima di andarsene bacia sulla bocca Alonso davanti a tutti.

Cruz rivela alla Baronessa di conoscere il suo segreto più terribile: il coinvolgimento nella morte del barone de Grazalema, il marito.

Nel video qui sotto, conosciamo meglio il cast de La promessa.

