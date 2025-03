La promessa, le trame della settimana dal 7 al 13 aprile

Scopriamo le trame delle puntate de La promessa in onda dal 7 al 13 aprile

Ana Garces (Jana Exposito) e Arturo Sancho (Manuel Luján) in una scena de La promessa

Cosa accadrà negli episodi in onda da lunedì 7 a domenica 13 aprile de La promessa?

La promessa, le trame dal 7 al 13 aprile

Lorenzo tenta di insinuare dubbi in Cruz sul tradimento di suo marito con Maria Vittoria, ma Cruz non gli dà soddisfazione.

Virtudes soffre per l’assenza del figlio, portato via dai suoceri, mentre Curro propone a Martina di scappare insieme per evitare il suo destino.

Margarita viene informata che Ignacio può evitare che Martina finisca in convento, a patto che accetti il matrimonio tra lui e sua madre, ma la ragazza non cede al ricatto.

Martina, dopo un confronto con Curro, accetta il matrimonio tra sua madre e il conte, ma Ayala non sembra disposto a dimenticare il passato e conferma che la ragazza entrerà comunque in convento.

Infine, Manuel e Jana riprendono a parlare dei loro progetti di matrimonio, mentre Maria Antonia sorprende Cruz rifiutandosi di lasciare La Promessa, lasciandola spiazzata. La promessa va in onda tutti i giorni alle 19.35 su Rete 4 e in streaming su Mediaset Infinity.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE