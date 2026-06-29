La Promessa, le trame della settimana dal 6 al 12 luglio

Enora chiede spiegazioni a Tono sul suo rapporto con Simona ma lui non ne vuole parlare. Catalina e Martina si sono riappacificate e vogliono escogitare una strategia per avvicinarsi nuovamente al barone de Valladares.

Angela è sempre più felice con Curro, immaginando il suo futuro accanto al ragazzo che le ha chiesto di sposarlo. Pia e Ricardo sono preoccupati per le conseguenze che la loro relazione avrà non appena i signori ne saranno a conoscenza.

Improvvisamente arriva a palazzo il capitano de la Mata e lascia tutti a bocca aperta.

Manuel comunica a Tono e a Enora che Farrè gli ha offerto ventimila pesetas in cambio della sua quota.

Leocadia decide di allontanare la figlia per proteggerla, spingendola a lasciare La Promessa e a riprendere gli studi in Svizzera.

Il duca de Valladares torna alla Promessa per negoziare ma alla condizione che Catalina e Martina gli chiedano scusa.

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