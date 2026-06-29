La Promessa, le trame della settimana dal 6 al 12 luglio

Cosa accadrà negli episodi de La Promessa in onda dal 6 al 12 luglio?
Enora chiede spiegazioni a Tono sul suo rapporto con Simona ma lui non ne vuole parlare. Catalina e Martina si sono riappacificate e vogliono escogitare una strategia per avvicinarsi nuovamente al barone de Valladares.
Angela è sempre più felice con Curro, immaginando il suo futuro accanto al ragazzo che le ha chiesto di sposarlo. Pia e Ricardo sono preoccupati per le conseguenze che la loro relazione avrà non appena i signori ne saranno a conoscenza.
Improvvisamente arriva a palazzo il capitano de la Mata e lascia tutti a bocca aperta.
Manuel comunica a Tono e a Enora che Farrè gli ha offerto ventimila pesetas in cambio della sua quota.
Leocadia decide di allontanare la figlia per proteggerla, spingendola a lasciare La Promessa e a riprendere gli studi in Svizzera.
Il duca de Valladares torna alla Promessa per negoziare ma alla condizione che Catalina e Martina gli chiedano scusa.
La Promessa va in onda tutti i giorni alle 19.45 su Rete 4 e in streaming su Mediaset Infinity.
TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE
Aggiungi Mediaset Infinity alle tue fonti preferite su Google