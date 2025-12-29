Catalogo
Dirette Tv
Scopri Infinity+
Channels
Corporate
SOAP29 dicembre 2025

La Promessa, le trame della settimana dal 5 al 12 gennaio

Scopriamo le trame delle puntate de La Promessa in onda dal 5 al 12 gennaio
Condividi:
Amparo Piñero (Martina Luján) in una scena de La promessaAmparo Piñero (Martina Luján) in una scena de La promessa

Cosa accadrà negli episodi in onda da lunedì 5 a domenica 12 gennaio de La Promessa?

La Promessa, le trame dal 5 al 12 gennaio

Candela incontra Antonio al rifugio e scopre la sua situazione disperata, ma i due fingono di non conoscersi davanti a padre Samuel.

Alla Promessa, Maria sviene improvvisamente durante il lavoro, segno di un malessere sempre più profondo dopo la morte di Jana.

Curro viene sistemato con padre Samuel, trattato con freddezza da Manuel e poi informato da Ricardo che dovrà diventare il valletto personale del capitano oltre agli altri incarichi.

Leocadia, pur intenzionata a partire, continua a imporsi come padrona di casa e convoca Lope per discutere un nuovo menù, suscitando il disappunto di Petra.

Candela e Lope esitano a rivelare a Simona la presenza di Antonio, mentre Ana tenta un riavvicinamento a Ricardo chiedendogli di accompagnarla all’anagrafe.

La Promessa va in onda tutti i giorni alle 19.45 su Rete 4 e in streaming su Mediaset Infinity.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE

Leggi anche

Video