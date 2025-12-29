La Promessa, le trame della settimana dal 5 al 12 gennaio

Cosa accadrà negli episodi in onda da lunedì 5 a domenica 12 gennaio de La Promessa?
Candela incontra Antonio al rifugio e scopre la sua situazione disperata, ma i due fingono di non conoscersi davanti a padre Samuel.
Alla Promessa, Maria sviene improvvisamente durante il lavoro, segno di un malessere sempre più profondo dopo la morte di Jana.
Curro viene sistemato con padre Samuel, trattato con freddezza da Manuel e poi informato da Ricardo che dovrà diventare il valletto personale del capitano oltre agli altri incarichi.
Leocadia, pur intenzionata a partire, continua a imporsi come padrona di casa e convoca Lope per discutere un nuovo menù, suscitando il disappunto di Petra.
Candela e Lope esitano a rivelare a Simona la presenza di Antonio, mentre Ana tenta un riavvicinamento a Ricardo chiedendogli di accompagnarla all’anagrafe.
