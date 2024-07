Una scena de La Promessa

Cosa accadrà negli episodi in onda da lunedì 5 a domenica 11 agosto de La promessa, la serie televisiva spagnola trasmessa su Canale 5 e in streaming sulla piattaforma Mediaset Infinity?

La promessa, le trame dal 5 all'11 agosto: Jimena e Manuel in crisi, la malattia di Romulo

Il ritorno di Jimena a casa dei suoi genitori sarebbe un enorme scandalo e la Marchesa vuole evitarlo a tutti i costi. Jimena dà a Manuel una seconda possibilità e decide di restare, anche se lui è più innamorato che mai di Jana, e viceversa. Martina dice di stare male a causa del senso di colpa che prova nei confronti del padre, ma Margarita è preoccupata e la fa visitare prima da Jana e poi da Abel. Entrambi pensano che il malessere sia legato al consumo eccessivo di alcol, ma Martina continua a negare di aver bevuto. Feliciano confida a Petra di aver svelato anche a Teresa la verità sull'omicidio di suo padre. Petra è preoccupata per le conseguenze. Alonso accetta di affidare la contabilità della Promessa a Curro, a patto che Cruz non lo scopra. In vista del suo arrivo a La Promessa sotto mentite spoglie, Jeronimo chiede informazioni a Pelayo riguardo alla servitù che sta per conoscere e sulle persone da cui dovrà stare in guardia. La marchesa inizia ad avere dei sospetti in merito all'improvviso avvicinamento di Curro a suo marito Alonso e incarica a Petra di indagare. Il matrimonio di Manuel e Jimena entra nuovamente in crisi quando la donna organizza un pranzo a casa dei suoi genitori senza prima consultare il marito. Dopo il grave svenimento di Romulo, Abel gli diagnostica una malattia polmonare che sarebbe stata lieve se fosse stata curata in tempo. Ciò non sembra allarmare il maggiordomo, che intende proseguire la sua attività come se nulla fosse accaduto. Nel video qui sotto, conosciamo meglio il cast de La promessa.

