La Promessa, le trame della settimana dal 4 al 10 maggio

Cosa accadrà negli episodi in onda da lunedì 4 a domenica 10 maggio de La Promessa?

La Promessa, le trame dal 4 al 10 maggio

Martina rimprovera Jacobo per aver rivelato a Lisandro i dubbi di Catalina e Adriano sul titolo di conti, ordinandogli di non intromettersi più. Teresa viene a sapere che Emilia e Romulo vogliono lasciare La Promessa. Lorenzo invita Leocadia a riammettere la figlia a palazzo, ma lei si rifiuta.

Leocadia si riappacifica con il duca Lisandro e pensano di organizzare una festa a La Promessa. Catalina e Adriano hanno finalmente accettato il titolo nobiliare offerto loro.

Esmeralda rivela a Curro il suo oscuro passato nella gioielleria Llop e confessa di aver trovato un quaderno contenente i nomi dei mandanti dei crimini. Questa scoperta aiuterebbe a Curro a trovare l'assassino di Jana.

Curro e Pia aiutano Lope a trovare una spiegazione per Vera. Angela inizia a lavorare come segretaria per il capitano.

La Promessa va in onda tutti i giorni alle 19.45 su Rete 4 e in streaming su Mediaset Infinity.

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