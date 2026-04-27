Negli episodi dell'ultima settimana de La Promessa, in onda dal 20 al 26 aprile su Rete 4, Curro fatica a superare la morte della madre Eugenia. Nonostante le difficoltà del giovane, Alonso lo invita a riprendere servizio al più presto.



Il licenziamento di Petra ha diverse conseguenze. Tra la servitù, Maria scopre che la donna era innocente e che la segnalazione alla Curia riguardante padre Samuel era stata fatta dallo stesso sacerdote.

Leocadia, invece, si mostra particolarmente infastidita dalla scelta di allontanare la domestica a sua insaputa.



Manuel trova il modo per aiutare Antonito e fa delle ricerche sul suo passato, scoprendo una versione ben diversa da quella che aveva sempre raccontato.



Il duca, nel frattempo, studia un modo per dimostrare tutta la sua riconoscenza ad Adriano per il provvidenziale gesto con cui gli ha salvato la vita al Battesimo.





Gli episodi della soap opera spagnola La Promessa vanno in onda tutti i giorni alle 19.35, in prima visione su Rete 4 e in streaming in diretta e on demand su Mediaset Infinity.

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