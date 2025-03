La promessa, le trame della settimana dal 31 marzo al 6 aprile

Carmen Asecas (Catalina Luján) e Ibrahim Al Shami (Adriano) in una scena de La promessa

Cosa accadrà negli episodi in onda da lunedì 31 marzo a domenica 6 aprile de La promessa?

La promessa, le trame dal 31 marzo al 6 aprile

Catalina si presenta alla cena di bentornato di Manuel accompagnata da Adriano, che si sente chiaramente a disagio in un ambiente tanto elegante per lui. Cruz non perde occasione per umiliarlo, facendogli notare che il vestito che indossa apparteneva a Pelayo.

Nel frattempo, Lope, Simona e Candela decidono di riprendere la produzione e la vendita delle marmellate per raccogliere i soldi necessari a Virtudes. Quando Virtudes capisce che questo potrebbe entrare in conflitto con il capitano, decide di abbandonare il progetto.

La fuga di Martina dal sanatorio sconvolge la tenuta. Tutti i nobili si riuniscono in salotto, angosciati per la sua scomparsa, mentre in cucina anche la servitù si preoccupa per lei. L’unico a manifestare dubbi è Santos, che suggerisce che Martina potrebbe non essere sana di mente.

Adriano prende una decisione inaspettata: pone fine alla sua storia con Catalina, che scoppia in lacrime tra le braccia del fratello. Nel frattempo, Vera e Lope si riavvicinano dopo un confronto sincero.

Il Conte de Ayala decide di non pretendere che Martina torni in sanatorio o che venga mandata in prigione. Tuttavia, quando la ragazza torna alla tenuta, prende una decisione che nessuno si aspetta. La promessa va in onda tutti i giorni alle 19.35 su Rete 4 e in streaming su Mediaset Infinity.

