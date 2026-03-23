La Promessa, le trame della settimana dal 30 marzo al 5 aprile

Cosa accadrà negli episodi in onda da lunedì 30 marzo a domenica 5 aprile de La Promessa?
Lope va in gioielleria e la signora Esmeralda gli consegna un pacchetto. Trini gli confida che Jacobo è stato in gioielleria e che ha comprato altro oltre alle fedi.
Eugenia rientra a palazzo e spiega di essere andata da Cruz, grazie a una macchina mandata dal conte de Ayala.
Nel frattempo, Leocadia favorisce un avvicinamento con Eugenia promettendo di aiutare Cruz, mentre alle sue spalle si accorda con Lorenzo per eliminarla o rimandarla al sanatorio.
Tono e Manuel lavorano in buona armonia, anche se al giovane de Luján non sfugge il nervosismo del suo collaboratore alla presenza del sergente Burdina.
Catalina e Adriano decidono di rimandare la loro partenza.
Martina incontra Adriano, che è entrato nel palazzo senza essere invitato, e gli consiglia di andarsene.
Manuel chiama la caserma della Guardia Civile di Valverde de la Jara.
Iinfine, Lisandro continua a provocare Curro.
La Promessa va in onda tutti i giorni alle 19.45 su Rete 4 e in streaming su Mediaset Infinity.