La Promessa, le trame della settimana dal 30 marzo al 5 aprile

Ibrahim Al Shami (Adriano) in una scena de La Promessa

Cosa accadrà negli episodi in onda da lunedì 30 marzo a domenica 5 aprile de La Promessa?

La Promessa, le trame dal 30 marzo al 5 aprile

Lope va in gioielleria e la signora Esmeralda gli consegna un pacchetto. Trini gli confida che Jacobo è stato in gioielleria e che ha comprato altro oltre alle fedi.

Eugenia rientra a palazzo e spiega di essere andata da Cruz, grazie a una macchina mandata dal conte de Ayala.

Nel frattempo, Leocadia favorisce un avvicinamento con Eugenia promettendo di aiutare Cruz, mentre alle sue spalle si accorda con Lorenzo per eliminarla o rimandarla al sanatorio.

Tono e Manuel lavorano in buona armonia, anche se al giovane de Luján non sfugge il nervosismo del suo collaboratore alla presenza del sergente Burdina.

Catalina e Adriano decidono di rimandare la loro partenza.

Martina incontra Adriano, che è entrato nel palazzo senza essere invitato, e gli consiglia di andarsene.

Manuel chiama la caserma della Guardia Civile di Valverde de la Jara.

Iinfine, Lisandro continua a provocare Curro.

La Promessa va in onda tutti i giorni alle 19.45 su Rete 4 e in streaming su Mediaset Infinity.

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