La Promessa, le trame della settimana dal 29 settembre al 5 ottobre

Ángel Héctor Sánchez (Antonio) e Arturo Sancho (Manuel) in una scena de La promessa

Cosa accadrà negli episodi in onda da lunedì 29 settembre a domenica 5 ottobre settembre de La Promessa?

La Promessa, le trame dal 29 settembre al 5 ottobre

La luna di miele di Jana e Manuel prende una piega inattesa quando la coppia incontra un anziano gentile ma avvolto nel mistero.

Cruz si infuria per la pubblicazione di un articolo compromettente, mentre Alonso teme ripercussioni negative sui suoi affari.

Jana e Manuel trascorrono la notte nella casa degli anziani, mentre Alonso e Cruz discutono animatamente in camera e la donna si sente profondamente umiliata dalle parole del marito.

La coppia celebra una cerimonia simbolica di nozze insieme a Nica e Antonio, salutandoli poi con gratitudine per l’aiuto e l’ospitalità ricevuti.

Intanto, Teresa, Vera, Lope e Marcelo scoprono dettagli sulla camera della marchesa e sospettano che Alonso avesse un’amante segreta con un figlio.

La Promessa va in onda tutti i giorni alle 19.45 su Rete 4 e in streaming su Mediaset Infinity.

