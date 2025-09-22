La Promessa, le trame della settimana dal 29 settembre al 5 ottobre
Scopriamo le trame delle puntate de La Promessa in onda dal 29 settembre al 5 ottobre
Cosa accadrà negli episodi in onda da lunedì 29 settembre a domenica 5 ottobre settembre de La Promessa?
La Promessa, le trame dal 29 settembre al 5 ottobre
La luna di miele di Jana e Manuel prende una piega inattesa quando la coppia incontra un anziano gentile ma avvolto nel mistero.
Cruz si infuria per la pubblicazione di un articolo compromettente, mentre Alonso teme ripercussioni negative sui suoi affari.
Jana e Manuel trascorrono la notte nella casa degli anziani, mentre Alonso e Cruz discutono animatamente in camera e la donna si sente profondamente umiliata dalle parole del marito.
La coppia celebra una cerimonia simbolica di nozze insieme a Nica e Antonio, salutandoli poi con gratitudine per l’aiuto e l’ospitalità ricevuti.
Intanto, Teresa, Vera, Lope e Marcelo scoprono dettagli sulla camera della marchesa e sospettano che Alonso avesse un’amante segreta con un figlio.
La Promessa va in onda tutti i giorni alle 19.45 su Rete 4 e in streaming su Mediaset Infinity.
Leggi anche
Recap
I momenti salienti dell'intervista a Verissimo dell'attrice che interpreta Bahar ne La forza di una donna
I momenti salienti dell'intervista a Verissimo dell'attrice che interpreta Bahar ne La forza di una donna
fashion
Il designer georgiano inaugura la sua visione con il lookbook “La Famiglia”, tra reset digitale, archetipi provocatori e la promessa di una nuova identità per la maison fiorentina
Il designer georgiano inaugura la sua visione con il lookbook “La Famiglia”, tra reset digitale, archetipi provocatori e la promessa di una nuova identità per la maison fiorentina
SERIE TV
Ecco cosa è successo negli ultimi episodi della serie spagnola
Ecco cosa è successo negli ultimi episodi della serie spagnola
lifestyle
Durante la settimana della moda, sarà possibile dedicarsi anche all'arte. Ecco qualche consiglio per trascorrere qualche ora immersi in luoghi unici, abitati da opere imperdibili
Durante la settimana della moda, sarà possibile dedicarsi anche all'arte. Ecco qualche consiglio per trascorrere qualche ora immersi in luoghi unici, abitati da opere imperdibili