Mediaset Infinity logo
La promessa
Catalogo
Dirette Tv
Channels
Cerca
La promessa
SOAP
22 settembre 2025

La Promessa, le trame della settimana dal 29 settembre al 5 ottobre

Scopriamo le trame delle puntate de La Promessa in onda dal 29 settembre al 5 ottobre

Condividi:
Ángel Héctor Sánchez (Antonio) e Arturo Sancho (Manuel) in una scena de La promessa
Ángel Héctor Sánchez (Antonio) e Arturo Sancho (Manuel) in una scena de La promessa

Cosa accadrà negli episodi in onda da lunedì 29 settembre a domenica 5 ottobre settembre de La Promessa?

La Promessa, le trame dal 29 settembre al 5 ottobre

La luna di miele di Jana e Manuel prende una piega inattesa quando la coppia incontra un anziano gentile ma avvolto nel mistero.

Cruz si infuria per la pubblicazione di un articolo compromettente, mentre Alonso teme ripercussioni negative sui suoi affari.

Jana e Manuel trascorrono la notte nella casa degli anziani, mentre Alonso e Cruz discutono animatamente in camera e la donna si sente profondamente umiliata dalle parole del marito.

La coppia celebra una cerimonia simbolica di nozze insieme a Nica e Antonio, salutandoli poi con gratitudine per l’aiuto e l’ospitalità ricevuti.

Intanto, Teresa, Vera, Lope e Marcelo scoprono dettagli sulla camera della marchesa e sospettano che Alonso avesse un’amante segreta con un figlio.

La Promessa va in onda tutti i giorni alle 19.45 su Rete 4 e in streaming su Mediaset Infinity.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE

Leggi anche

Özge Özpirinççi, l'intervista in 100 secondi

Recap

Özge Özpirinççi, l'intervista in 100 secondi

I momenti salienti dell'intervista a Verissimo dell'attrice che interpreta Bahar ne La forza di una donna

I momenti salienti dell'intervista a Verissimo dell'attrice che interpreta Bahar ne La forza di una donna

Demna Gvasalia debutta da Gucci con La Famiglia: una nuova era per la maison

fashion

Demna Gvasalia debutta da Gucci con La Famiglia: una nuova era per la maison

Il designer georgiano inaugura la sua visione con il lookbook “La Famiglia”, tra reset digitale, archetipi provocatori e la promessa di una nuova identità per la maison fiorentina

Il designer georgiano inaugura la sua visione con il lookbook “La Famiglia”, tra reset digitale, archetipi provocatori e la promessa di una nuova identità per la maison fiorentina

La Promessa, il riassunto della settimana dal 15 al 21 settembre

SERIE TV

La Promessa, il riassunto della settimana dal 15 al 21 settembre

Ecco cosa è successo negli ultimi episodi della serie spagnola

Ecco cosa è successo negli ultimi episodi della serie spagnola

Milano Fashion Week: le 5 mostre imperdibili da aggiungere al calendario

lifestyle

Milano Fashion Week: le 5 mostre imperdibili da aggiungere al calendario

Durante la settimana della moda, sarà possibile dedicarsi anche all'arte. Ecco qualche consiglio per trascorrere qualche ora immersi in luoghi unici, abitati da opere imperdibili

Durante la settimana della moda, sarà possibile dedicarsi anche all'arte. Ecco qualche consiglio per trascorrere qualche ora immersi in luoghi unici, abitati da opere imperdibili

Copyright ©1999-2025 RTI Business Digital - RTI S.p.A.: p. iva 03976881007 - Sede legale: Largo del Nazareno 8, 00187 Roma. Uffici: Viale Europa 46, 20093 Cologno Monzese (MI) - Cap. Soc. int. vers. € 500.000.007 - Gruppo MFE Media For Europe N.V. - Tutti i diritti riservati. Rispetto ai contenuti e ai dati personali trasmessi e/o riprodotti è vietata ogni utilizzazione funzionale all'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. È altresì fatto divieto espresso di utilizzare mezzi automatizzati di data scraping.
Termini di servizioComitato Media e MinoriParental ControlRegolementazione per opere webPrivacy
Cookie policy
Cos'è Mediaset Infinity