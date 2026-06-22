La Promessa, le trame della settimana dal 29 giugno al 5 luglio

Marta Costa (Angela) e Xavi Lock (Curro)

L'amore tra Curro e Angela inizia a diventare più concreto, nel frattempo, il conflitto tra Martina e Catalina si fa sempre più intenso. Petra protegge Donna Pia che era stata sorpresa nello studio del maggiordomo, ma comunque vuole sapere tutta la verità.

Manuel discute con Alonso sulle sorti dell'attività dei motori. Il futuro erede del marchesato non si fida di Leocadia e vuole convincerla a vendere le sue quote.

Manuel accusa la tensione con suo padre per questo Enora lo sprona a riconciliarsi. Martina, stanca dei continui litigi con Catalina, è decisa a partire con Jacobo.

Nel frattempo, Angela e Curro dopo l'arresto di Lorenzo ricominciano a fare progetti per il loro futuro, godendosi il momento di pace. Leocadia, però, non confessa ad Angela che Lorenzo le ha chiesto la sua mano.

Curro vuole ottenere giustizia per la morte di sua sorella, ma capisce che, proprio per questo, deve farsi carico di un fardello molto pesante.

Infine, Cristobal organizza degli incontri molto strani con Angela nel suo studio, che destano i sospetti di diverse persone. Amalia confessa a Vera di averle mentito su suo fratello Federico.

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