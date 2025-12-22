La Promessa, le trame della settimana dal 29 dicembre al 4 gennaio

Sara Molina (Maria) in una scena de La Promessa

Cosa accadrà negli episodi in onda da lunedì 29 dicembre a domenica 4 gennaio de La Promessa?

La Promessa, le trame dal 29 dicembre al 4 gennaio

Alla notizia della sua partenza per l'Italia, Catalina e Martina cercano di far cambiare idea a Manuel. Lorenzo fa in modo che Alonso comunichi a tutti che ha dovuto ripudiare Curro suscitando le proteste dei più giovani, ma ribadisce che non ci sono alternative per non perdere il titolo.



Il sergente Burdina informa Alonso che Cruz rischia la pena di morte e gli consiglia di cercare un bravo avvocato.



Manuel discute con Alonso per convincerlo a tornare sui suoi passi, anche a costo di perdere titolo e proprietà, ma il marchese si rifiuta.



Curro chiede a Ramona di lasciare la sua casa in vista delle indagini sulla morte di Jana, in quanto l'assassino potrebbe cercarli e ucciderli.



La famiglia è incredula alla notizia che Curro d'ora in poi lavorerà alla Promessa come lacchè. Leocadia è risentita perché Alonso non ha rispettato le condizioni richieste dalla casa reale, per cui lei si era impegnata personalmente e gli annuncia che presto se ne andrà.



Romulo fa capire a Ricardo che sta cadendo nella trappola di Ana, e che Santos continua a essere convinto che i due torneranno insieme.



La Promessa va in onda tutti i giorni alle 19.45 su Rete 4 e in streaming su Mediaset Infinity.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE