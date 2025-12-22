Sevval Sam (Ender) e Baris Kilic (Kaya) in Forbidden Fruit

Una piccola anticipazione di quello che accadrà nella settimana che va da lunedì 29 dicembre a sabato 3 gennaio durante i prossimi episodi della seconda stagione di Forbidden Fruit (titolo originale: Yasak Elma), la serie televisiva turca di Canale 5.



Forbidden Fruit 2 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 e il sabato alle 14.30 Canale 5. Tutti gli episodi sono disponibili in streaming su Mediaset Infinity.

Forbidden Fruit 2: le anticipazioni dal 29 dicembre al 3 gennaio

Ender va su tutte le furie quando Kaya porta Erim a un concerto senza prima chiedere il suo permesso. Kaya ha un forte sospetto: pensa che Erim sia suo figlio.



La relazione tra Zeynep e Alihan procede serenamente e Asuman, andando contro al volere delle figlie, chiede insistentemente davanti a lui delucidazioni circa la data del matrimonio.



Neshlihan chiede ad Ender di organizzare una cena con Kaya.



Mentre Asuman continua a stuzzicare Zeynep, la ragazza sprofonda sempre di più nel dubbio e nell'incertezza.



Yildiz ottiene dalla signora Tulin l'indirizzo del vecchio quartiere in cui abitava Ender e cerca di scoprire qualche informazione sul passato della donna.

