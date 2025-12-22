Ozge Ozpirinci (Bahar) e Feyyaz Duman (Arif) in una scena de La forza di una donna 2

Una piccola anticipazione di quello che accadrà nella settimana che va da lunedì 29 dicembre a sabato 3 gennaio durante i prossimi episodi della seconda stagione di La forza di una donna, la nuova serie televisiva turca di Canale 5.

La forza di una donna va in onda dal lunedì al venerdì alle 16.00 e il sabato alle 15.30 su Canale 5. Tutti gli episodi sono disponibili in streaming su Mediaset Infinity.

La forza di una donna 2: le anticipazioni dal 29 dicembre al 3 gennaio

Nisan e Doruk sono sempre più felici della presenza di Sarp nelle loro vite e, quando Piril invita Bahar e i bambini alla festa di compleanno dei gemelli, non vedono l'ora di andare.



Sarp, al compleanno di Ali e Omer, tenta di appropriarsi del cellulare di Bahar per impedire che veda le foto che le ha inviato Piril.



Bahar comunica a Sarp che ritiene opportuno parlare con Nisan e Doruk per metterli al corrente della loro intenzione di separarsi e vivere in due case diverse. Per Sarp invece questa non è la soluzione migliore per nessuno, soprattutto per i bambini.



Nisan e Doruk sono tristi perché sanno che Sarp non vivrà con loro, ma lui li rassicura dicendo che andrà a trovarli tutti i giorni. Nel frattempo, l'uomo chiede aiuto a Münir per trovare una nuova casa.



Per stare vicino ai figli, Sarp intende prendere in affitto l'appartamento situato sopra quello di Bahar, all'insaputa di lei e di Arif.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE