Demet Ozdemir in Io sono Bahar

Una piccola anticipazione di quello che accadrà nella settimana che va da lunedì 29 dicembre a venerdì 2 gennaio durante i prossimi episodi di Io sono Farah, la nuova serie televisiva turca di Canale 5.

Io sono Farah va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.00 e il venerdì in prima serata su Canale 5. Tutti gli episodi sono disponibili in streaming su Mediaset Infinity.

Io sono Farah: le anticipazioni dal 29 dicembre al 2 gennaio

Farah, Kerim, Gonul, Vera e Perihan decidono di fare un picnic, ma nel parcheggio del suo palazzo Farah viene aggredita.



Farah e Bade si ritrovano a parlare d'amore e, con l'aiuto di qualche bicchiere di vino, Farah si lascia andare su alcuni momenti romantici tra lei e Tahir. Bade sta per svelarle l'identità dell'assassino del donatore, ma Bekir interviene e la ferma.



Farah convince Tahir a non vendicarsi per quello che hanno fatto al donatore di Kerim, perché non vuole che il bambino debba rinunciare al suo affetto se qualcosa andasse storto.



Mehmet e Tahir cercano l'uomo che ha fermato l'auto di Ali Galip tra gli ex poliziotti congedati per corruzione o altri reati. Con una scusa, Tahir fa allontanare Mehmet e comunica ai suoi uomini i dati della persona che ha riconosciuto tra i fascicoli della polizia senza dire nulla al commissario.



Mehmet e Tahir sono all'inseguimento di Cihan, l'uomo, però, messo alle strette, si uccide davanti ai loro occhi. All'arrivo della polizia, Tahir consegna a Mehmet il cellulare di Cihan, sconsigliandogli però di inserirlo ufficialmente tra le prove.



TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE