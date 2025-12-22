Catalogo
22 dicembre 2025

La forza di una donna 2, le anticipazioni del 23 dicembre

Ecco cosa succederà nel nuovo episodio della serie La forza di una donna 2, in onda martedì 23 dicembre su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity
Hakan Karahan (Nezir Korkmaz) e Caner Cindoruk (Sarp Cesmeli) in una scena de La forza di una donna 2Hakan Karahan (Nezir Korkmaz) e Caner Cindoruk (Sarp Cesmeli) in una scena de La forza di una donna 2

Nella nuova puntata di martedì 23 dicembre della seconda stagione de La forza di una donna, la nuova serie tv turca di Canale 5 con Ozge Ozpirincci e Caner Cindoruk, Nezir spiega le sue condizioni per il rilascio di Bahar.

La forza di una donna 2: cosa succede il 23 dicembre

Nezir ha liberato Bahar, Sarp e i bambini, ma a una condizione: Sarp deve rinunciare a tutti i privilegi economici legati al nome Alp.

La forza di una donna 2 va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 16.00 e alle 18.00 e il sabato alle 15.20. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.

