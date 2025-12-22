Nella nuova puntata di martedì 23 dicembre della seconda stagione de La forza di una donna, la nuova serie tv turca di Canale 5 con Ozge Ozpirincci e Caner Cindoruk, Nezir spiega le sue condizioni per il rilascio di Bahar.
Nezir ha liberato Bahar, Sarp e i bambini, ma a una condizione: Sarp deve rinunciare a tutti i privilegi economici legati al nome Alp.
La forza di una donna 2 va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 16.00 e alle 18.00 e il sabato alle 15.20. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.