Hakan Karahan (Nezir Korkmaz) e Caner Cindoruk (Sarp Cesmeli) in una scena de La forza di una donna 2

Nella nuova puntata di martedì 23 dicembre della seconda stagione de La forza di una donna, la nuova serie tv turca di Canale 5 con Ozge Ozpirincci e Caner Cindoruk, Nezir spiega le sue condizioni per il rilascio di Bahar.

La forza di una donna 2: cosa succede il 23 dicembre

Nezir ha liberato Bahar, Sarp e i bambini, ma a una condizione: Sarp deve rinunciare a tutti i privilegi economici legati al nome Alp.

La forza di una donna 2 va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 16.00 e alle 18.00 e il sabato alle 15.20. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.

