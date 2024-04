Cosa accadrà negli episodi in onda da lunedì 29 aprile a venerdì 3 maggio de La Promessa, la serie televisiva spagnola trasmessa su Canale 5 e in streaming sulla piattaforma Mediaset Infinity?

La Promessa, le trame dal 29 aprile al 3 maggio

Pia confessa ad Jana di aver trovato una bottiglia di cicuta, confermando le ipotesi di avvelenamento, ma facendole promettere di non farne parola con nessuno. Gregorio, dopo aver notato in Pia un atteggiamento schivo nei suoi confronti, inizierà a cercare la bottiglia, e non trovandola deduce che lei lo abbia scoperto. Martina ormai rassegnata al suo destino di tornare a Madrid, decide di rompere la sua relazione con Curro. Fernando e Margarita ospiti dei marchesi non perdono occasione per criticare e sminuire. Infine chiedono a Martina, che rifiuta di tornare a Madrid, di rivelare agli zii il motivo per cui è scappata a La Promessa per metterla in imbarazzo. Petra, si vendica di Jana e convince Cruz a rispedirla dai duchi de Los Infante. Lorenzo, rifiuta di ascoltare la lettura dell'atto notorio che gli attribuisce un quarto della proprietà di La Promessa, Catalina e Alonso sanno che non gli è convenuto. Romulo interviene appena in tempo per salvare Pia dalla furia di Gregorio e l'uomo viene subito arrestato dalla Guardia Civile. Maria confessa a Salvador che c'e' stato un bacio tra lei e Lope in sua assenza. Salvador non la prende affatto bene e questo conferma ulteriormente i suoi sospetti sulla sua amicizia con il ragazzo.

Nel video qui sotto, conosciamo meglio il cast de La promessa.

