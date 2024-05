Terra amara, il riassunto dal 2 al 5 maggio

Durante le puntate dell'ultima settimana di Terra amara, in onda su Canale 5 dal 2 al 5 maggio, Hakan, preoccupato per Zuleyha, chiede aiuto a Fikret per ritrovarla.

Cevriye perde di vista Azize che sembra scomparsa nel nulla. I braccianti non riescono a trovare la nonnina mentre lei è nascosta in un armadio nella villa.

Fikret convince Zuleyha a parlare con Hakan e i due fanno pace. Azize esce dal suo nascondiglio e accusa Cevriye. Sermin e Betul si rifugiano a casa di Fusun a sua insaputa.

Hakan e Abdulkadir trovano Hamran: Hakan prova a trovare un accordo con l'uomo, ma quest'ultimo non gli crede. Abdulkadir spara e uccide Hamran.

I nuovi episodi della soap opera turca Terra amara vanno in onda in prima visione su Canale 5 il venerdì in prima serata e la domenica pomeriggio, anche in streaming in diretta e on demand su Mediaset Infinity.

