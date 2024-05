Alessandra Celentano e Rudy Zerbi, l'amore oggi

Alessandra Celentano e Rudy Zerbi parlano a Verissimo dell'amore oggi. L'insegnante di danza, 57 anni, assicura di essere single: " Quando succederà qualcosa faremo un'edizione straordinaria di Verissimo".

L'insegnante di canto, 55 anni, ha una compagna: "L'amore va molto bene, sono molto felice". "Ho scoperto a 50 anni suonati che amare non è soffrire, ma è stare bene insieme nelle piccole cose", aggiunge Rudy Zerbi, papà di quattro figli, nati da tre relazioni diverse.

A proposito della sua famiglia allargata, aggiunge: "U n amore può finire, ma non si finisce di essere genitori e punti di riferimento per i figli". A questo proposito, l'insegnante di canto lancia un messaggio: "Ricordatevi che i vostri figli hanno bisogno di armonia e di una famiglia. Anche se ci si lascia, rimaniamo mamma e papà. I nostri figli ne hanno bisogno, anche da più grandi".

Per quanto riguarda la sua famiglia da questo punto di vista, Rudy Zerbi ammette: "Per ora ci sono riuscito all'85 per cento. Uno dei miei più grandi desideri è arrivare al 100 per cento".