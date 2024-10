Scopriamo le trame delle puntate de La promessa in onda dal 28 ottobre al 3 novembre

Cosa accadrà negli episodi in onda da lunedì 28 ottobre a domenica 3 novembre de La promessa?

La promessa, le trame dal 28 ottobre al 3 novembre: la visita del Conte de Ayala

Il Conte de Ayala rivela a Petra che la sua visita a La Promessa non è avvenuta per caso, ma che ha deciso di recarsi lì dopo aver letto sul giornale il necrologio di Feliciano, suo figlio.

Curro è stanco della sua prigionia, ma Alonso gli chiede di avere pazienza, e gli promette che presto troverà l'uomo che ha cercato di ucciderlo.

Pelayo e Catalina ricevono il "regalo di nozze" di mister Cavendish, che è chiaramente una minaccia. Il conte è scioccato e ordina a Jeronimo di porre dei limiti all'inglese.

Maria, dopo aver trovato il denaro in soffitta, cambia atteggiamento nei confronti del matrimonio e questo lascia molto perplesso Salvador.

Dopo lo shock nello scoprire che il Marchese è il padre di Curro, Jana fugge e cerca rifugio nella solitudine della casetta di Ramona. Il Conte de Ayala continua a diffondere commenti offensivi per il palazzo; questa volta la vittima è nientemeno che Martina, in seguito alla rottura del fidanzamento con Antonio de Carvajal y Cifuentes.

Maria trova Jana a casa di Ramona e la convince a tornare subito. Alonso e Cruz decidono di punire Jana, per aver lasciato Curro incustodito, retrocedendola a sguattera e assegnandole tutti i lavori più pensanti della casa. Curro e Manuel tentano di far ragionare Cruz, ma senza esito. Petra viene incaricata di aiutare il Conte de Ayala, ma lo scopo dell'uomo era, in realtà, quello di passare del tempo da solo con Petra e di parlare della morte del loro figlio Feliciano.

La promessa va in onda tutti i giorni alle 19.35 su Rete 4 e in streaming su Mediaset Infinity.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE