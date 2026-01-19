Catalogo
SOAP19 gennaio 2026

La Promessa, le trame della settimana dal 26 gennaio all'1 febbraio

Scopriamo le trame delle puntate de La Promessa in onda dal 26 gennaio all'1 febbraio
Xavi Lock (Curro) in una scena de La PromessaXavi Lock (Curro) in una scena de La Promessa

Cosa accadrà negli episodi in onda da lunedì 26 gennaio a domenica 1 febbraio de La Promessa?

La Promessa, le trame dal 26 gennaio all'1 febbraio

Martina incontra Adriano, che è entrato nel palazzo senza essere invitato, e gli consiglia di andarsene pur promettendogli di chiedere a Catalina di vederlo.

Manuel chiarisce a suo padre che non andrà in Italia. Proseguirà con l'attività aeronautica, ma dalla Spagna, e aiuterà a risollevare economicamente La Promessa.

Candela rimprovera Antonio per l'atteggiamento che ha verso sua madre e lui lascia il palazzo senza dire nulla a nessuno.

Pia torna profondamente scossa dal cimitero, ma rivela a Curro di aver visto la pelle di Jana, la sua lingua e le sue unghie, di colore blu, confermando i sospetti del valletto. Manuel è sull'orlo di una crisi e chiede a Maria di restare alla Promessa, anche per aiutarlo a convivere col dolore della perdita di Jana.

Angela vede Catalina uscire dai giardini e allontanarsi nel bosco. Chiama Curro e i due decidono di cercarla, temendo per la sua salute, visto il suo stato. La trovano sola, che grida di dolore, mentre le si rompono le acque e la aiutano a partorire. Dopo aver dato alla luce una bambina qualcosa, però, sembra non andare per il verso giusto.

Martina e Jacobo discutono per via delle fedi e dell'organizzazione del matrimonio.

Samuel va al rifugio e trova Tono, che dice di essere andato via da La Promessa perché si sentiva oppresso dalla madre e Candela.

Il dottor Ferrer arriva a palazzo, comunica ad Alonso che Catalina e l'altro bambino sono in pericolo perché lei non ha più contrazioni e chiede di eseguire un taglio cesareo a palazzo, essendo troppo rischioso un trasferimento in ospedale. Il marchese acconsente e il medico viene assistito da Maria.

La Promessa va in onda tutti i giorni alle 19.45 su Rete 4 e in streaming su Mediaset Infinity.

