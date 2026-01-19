La Promessa, le trame della settimana dal 26 gennaio all'1 febbraio

Xavi Lock (Curro) in una scena de La Promessa

Cosa accadrà negli episodi in onda da lunedì 26 gennaio a domenica 1 febbraio de La Promessa?

La Promessa, le trame dal 26 gennaio all'1 febbraio

Martina incontra Adriano, che è entrato nel palazzo senza essere invitato, e gli consiglia di andarsene pur promettendogli di chiedere a Catalina di vederlo.

Manuel chiarisce a suo padre che non andrà in Italia. Proseguirà con l'attività aeronautica, ma dalla Spagna, e aiuterà a risollevare economicamente La Promessa.

Candela rimprovera Antonio per l'atteggiamento che ha verso sua madre e lui lascia il palazzo senza dire nulla a nessuno.

Pia torna profondamente scossa dal cimitero, ma rivela a Curro di aver visto la pelle di Jana, la sua lingua e le sue unghie, di colore blu, confermando i sospetti del valletto. Manuel è sull'orlo di una crisi e chiede a Maria di restare alla Promessa, anche per aiutarlo a convivere col dolore della perdita di Jana.

Angela vede Catalina uscire dai giardini e allontanarsi nel bosco. Chiama Curro e i due decidono di cercarla, temendo per la sua salute, visto il suo stato. La trovano sola, che grida di dolore, mentre le si rompono le acque e la aiutano a partorire. Dopo aver dato alla luce una bambina qualcosa, però, sembra non andare per il verso giusto.

Martina e Jacobo discutono per via delle fedi e dell'organizzazione del matrimonio.

Samuel va al rifugio e trova Tono, che dice di essere andato via da La Promessa perché si sentiva oppresso dalla madre e Candela.

Il dottor Ferrer arriva a palazzo, comunica ad Alonso che Catalina e l'altro bambino sono in pericolo perché lei non ha più contrazioni e chiede di eseguire un taglio cesareo a palazzo, essendo troppo rischioso un trasferimento in ospedale. Il marchese acconsente e il medico viene assistito da Maria.

