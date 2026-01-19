Bennu Yildirimlar (Hatice) in una scena de La forza di una donna 2

Una piccola anticipazione di quello che accadrà nella settimana che va da lunedì 26 a sabato 31 gennaio durante i prossimi episodi della seconda stagione di La forza di una donna, la nuova serie televisiva turca di Canale 5.

La forza di una donna 2: le anticipazioni dal 26 al 31 gennaio

Dopo un incidente d'auto, Bahar, Hatice e Sarp vengono portati in ospedale privi di coscienza e in condizioni gravissime, mentre Arif ne esce praticamente illeso.



Mentre Sarp, Hatice e Bahar, in sala operatoria, lottano tra la vita e la morte, Sirin aggredisce Arif, ritendendolo responsabile dell'incidente.



Poi, Jale, per allontanarla, le dice che Enver rischia un altro infarto, così Sirin asseconda la richiesta del padre di andare a casa a badare a Nisan e Doruk.



Nel frattempo, Ceyda ed Emre cercano Arda che si è perso.



Al suo risveglio, Bahar chiede a Enver cosa sia successo perché non ha memoria dell'accaduto e teme di essere nuovamente malata.

